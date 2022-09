Simaria aparece de surpresa em show, faz Simone chorar e emociona fãs

Dupla cantou junta pela primeira vez desde o anúncio oficial da separação, no mês passado.

Uma grande surpresa tomou conta do show de Simone Mendes ontem em São Paulo. Simaria apareceu no palco, fez a irmã chorar e emocionou os fãs. Foi a primeira vez que a dupla cantou junta desde o anúncio da separação, no mês passado.

O último show oficial da dupla tinha acontecido em junho e foi marcado por um atraso de Simaria e um climão entre as cantoras no palco.

Ontem o clima foi de emoção. Simone não segurou as lágrimas e chorou com a presença de Simaria, sendo consolada pela irmã.

“Em breve a gente vai estar juntas nos palcos da vida. Cantando não juntas, porque agora ela vai seguir a carreira solo dela, que é um sonho dela. Então a gente tem que respeitar o sonho das pessoas. Eu quero que ela seja feliz e que faça muito sucesso”, disse Simaria.

Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla sertaneja no dia 18 de agosto. As cantoras estavam afastadas desde que Simaria deu uma entrevista em que criticou o comportamento da irmã.

Nas redes sociais, os fãs também se emocionaram com o reencontro da dupla.

