Simaria posta reflexão: ‘Críticas construtivas de quem nunca construiu nada’

Desde que a polêmica com Simone começou, Simaria mantém discrição nas redes sociais. A cantora faz poucas publicações e algumas delas são frases com reflexões, como uma suposta indireta para a irmã. Neste sábado (13), a sertaneja fez outra publicação desse estilo.

Simaria publicou uma foto em que aparece apenas de biquíni no Twitter e deixou um recado para os seguidores. “Cuidado com críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Vigi, meus vasos”, escreveu a cantora no Twitter.

A polêmica entre as cantoras começou em junho, quando, em uma entrevista, Simaria criticou a irmã. Após a grande repercussão das falas dela, a sertaneja decidiu se afastar dos palcos. A partir de então, Simone cumpriu os compromissos profissionais sozinha e as duas tiraram o nome da dupla de seus respectivos perfis nas redes sociais.

R7