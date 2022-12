Simone sobre fim da dupla com Simaria: “Fase mais dura da minha vida”

“Mas eu tive que entender que a vida tem um ciclo, que tem começo, meio e fim, que no final das contas eu acredito que sempre tem uma resposta do porquê que as coisas acontecem na vida da gente, sabe?”, completou ela, em conversa com a repórter Ana Carolina Raimundi.

Carreira solo de Simone

A cantora também comentou sobre sua carreira solo, e disse que foi necessária a ruptura com a irmã para viver novas fases.

“Então, eu acredito que eu precisei viver isso para que a vida me mostre do porquê eu tenho que estar aqui, fazendo o que eu estou fazendo hoje, vivendo o que eu tenho que viver hoje. Há algo, há uma promessa sobre a minha vida para viver o que estou vivendo hoje”, diz ela.

