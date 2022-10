Sine-PB inicia outubro oferecendo mais de 250 vagas de emprego em oito municípios

Em João Pessoa, as 148 vagas disponibilizadas contemplam diversos segmentos como costureira em geral, auxiliar de limpeza, técnico de enfermagem, açougueiro e para vendedor.

O Sistema Nacional de Emprego (Sine-PB) disponibiliza, a partir de segunda-feira (3), 258 oportunidades de emprego. Os postos do Sine-PB em João Pessoa (148) e Campina Grande (68) são os que apresentam o maior número de vagas. Mas ainda existe oportunidades de trabalho nas cidades de Santa Rita, Guarabira, Itaporanga, Mamanguape, Patos e São Bento, em diversas áreas.

Em João Pessoa, as 148 vagas disponibilizadas contemplam diversos segmentos como costureira em geral, auxiliar de limpeza, técnico de enfermagem, açougueiro e para vendedor pracista (10) e vendedor porta a porta (também com 10 vagas).

No município de Campina Grande, estão disponíveis 68 vagas em várias funções, entre as quais 13 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Em Santa Rita, são 20 oportunidades. Na cidade de São Bento, estão disponíveis 15 vagas para atendente de farmácia – balconista.

Os postos do Sine-PB ainda possuem ofertas de emprego para diversas funções nas cidades de Guarabira (1), Itaporanga (2), Mamanguape (20) e Patos (2).

Atualmente, o Sine-PB possui 15 postos de atendimento. Estão em funcionamento as unidades dos municípios de João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, Mamanguape, Monteiro, Pombal, Sapé, Bayeux, Conde, Guarabira, Itaporanga, São Bento, Santa Rita, Cabedelo e Patos.

Em João Pessoa, a sede do Sine-PB localizada na Rua Duque de Caxias, no Centro (próximo ao Shopping Terceirão), reabriu com o número de fichas diárias duplicado. São distribuídas 200 fichas para consulta de emprego e 100 para seguro desemprego. O atendimento continua sendo oferecido normalmente nos postos que funcionam nas Casas da Cidadania dos bairros de Jaguaribe e Mangabeira, assim como nos postos dos Shoppings Tambiá e Manaíra.

O Sine-PB realiza o trabalho de recrutamento de pessoal para empresas instaladas ou que irão se instalar no Estado. Esses serviços podem ser solicitados pelo e-mail: estadual@hotmail.com.

Confira aqui as vagas de emprego

Serviço:

Sine-PB

Endereço: Rua Duque de Caxias, 305 – Centro – João Pessoa (próximo ao Shopping Terceirão).

Telefones de contatos:

João Pessoa – 3218-6617 – 3218-6600

Bayeux – 3253-2818

Cabedelo – 3250-3270

Cajazeiras -3531-7003

Campina Grande – 3310-9412

Guarabira – 3271-3252

Itaporanga – 3451-2819

Mamanguape – 3292-1931

Monteiro – 99863-3217

Patos – 3421-1943

Santa Rita – 3229-3505

Sapé – 3283-6460

Pombal – 3431-3545

Conde – 3298-2025

São Bento – 3444-2712

