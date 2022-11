“Sob o manto da liberdade, atacam a democracia”, diz Moraes

“Sob o manto da liberdade de expressão, querem atacar a democracia. A imprensa tradicional tem nome, tem responsabilidade e profissionais. A população não sabe mais a diferença entre o jornalista sério e o influencer. Não se sabe a diferença entre as informações verdadeiras e falsas e, depois, se ataca o sistema eleitoral”, declarou Moraes.

“Não é possível que as redes sociais sejam terra de ninguém. Não é possível que as milícias digitais ataquem as pessoas e as instituições, sem punição. Isso não é exclusivo do Brasil: começou nos Estados Unidos, foi para o Leste Europeu e chegou à América do Sul”, destacou.