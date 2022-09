Sobe para 124 o número de casos suspeitos de ”monkeypox” na Paraíba

Subiu para 124 o número de casos suspeitos de monkeypox, conhecida como varíola dos macacos, na Paraíba. A informação é do boletim da Secretaria de Estado da Saúde, atualizado na noite desta terça-feira (20). A Paraíba tem 17 casos confirmados e um classificado como “provável”. 119 foram descartados.

O primeiro caso foi confirmado no dia 4 de agosto, em João Pessoa, uma mulher de 22 anos que segue sendo acompanhada. De acordo com um boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES-PB) no dia 29 de agosto, outros seis casos foram confirmados, cinco na capital e um em Cabedelo. Todos do sexo masculino.

Já no dia 8 de setembro, a SES-PB confirmou mais quatro casos, um deles em Cabedelo e outros três em João Pessoa. Uma mulher e três homens. Na última terça-feira (13), houve mais cinco confirmações de infecção por monkeypox. Um em Campina Grande e os demais casos na capital.

Já na última quarta (14), mais um caso foi confirmado em João Pessoa, de acordo com a (SES-PB)

Perfil dos casos confirmados

De acordo com informações da Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES-PB), dos casos confirmados, dois casos são do sexo feminino, 15 casos do sexo masculino. A faixa etária com maior número de casos confirmados é a de 30 a 39 anos. 13 dos casos são residentes de João Pessoa, 3 em Cabedelo e 1 do município de Campina Grande.

Segundo investigação dos municípios, até o momento, apenas 4 dos casos referem contato com pessoas oriundas de São Paulo, sem definição de contato ou caso fonte dos demais casos confirmados, o que requer ampliação das investigações.

Nenhum dos casos foi hospitalizado, o município de residência segue acompanhando os contatos dos casos.

Casos em investigação

Os exames para detectar a infecção por monkeypox estão sendo feitos no Rio de Janeiro. Segundo a SES-PB, as amostras vão para o estado fluminense e estão demorando um pouco por causa do número de casos que é grande no Brasil.

O boletim mais atualizado informa ainda que, até agora, são 119 casos descartados, 124 continuam em investigação. Desses 124, a gente tem 65 em João Pessoa, que é a cidade com maior número de casos investigados. Cabedelo tem 18 casos suspeitos, Cajazeiras e Campina Grande têm cinco casos em investigação cada.

A SES-PB alerta que quem apresentar febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, glândulas inchados, calafrios e exaustão com pelo menos 1 a 3 dias de sintomas, além de começar a aparecer lesões na pele, pode-se suspeitar da varíola dos macacos e procurar uma unidade de saúde.

