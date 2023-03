Sobrinha de deputado petista é presa na Paraíba por suposto envolvimentos em atos terrorista do Rio Grande do Norte

Uma sobrinha do deputado estadual do Rio Grande do Norte, Francisco do PT, foi presa com o namorado na Paraíba por suposto envolvimento nos atos terroristas que vem ocorrendo em Natal nos últimos dias. A prisão foi feita pelo Gaeco (Grupo de Operação Especiais do MP). Ainda não foi confirmado se a moça é maior de idade nem se ela continuará presa.

Nas redes sociais, o político vem recebendo mensagens de solidariedade de aliados e chegou a declarar que não tem relação com as atividade ilícitas da sobrinha.

A informação é que o namorado da jovem, Erivanaldo Sales, planejava a realização de atos criminosos na Paraíba. Com eles, a Polícia encontrou drogas, vários coquetéis molotov, balança de precisão e material que poderia ser usado em supostos atos de vandalismo que seriam realizados na cidade de Parelhas.

Nas redes sociais, a jovem costuma postar fotos de roupas de grife, viagens e jantares. Fotografias também mostram uma relação muito próxima com o tio político. O deputado estadual Francisco do PT, atualmente, é o líder do governo estadual na Assembleia Legislativa.

Não seria a primeira vez que a família do parlamentar se evole em problemas com a justiça. No ano passado, Francisco de Assis Medeiros, irmão do deputado, foi preso em flagrante portando cem pedras de crack, munições de pistola calibre 40, maconha e cocaína.

