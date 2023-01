Socorro Brito, ex-superintendente do INSS na Paraíba, é nomeada diretora do PLANSERV (Plano de Saúde dos Servidores Públicos da Bahia.

“Compartilho com quem me quer bem (e com a minha Terra) o momento de anúncio da minha condução na direção do Planserv – Plano de Saúde dos Servidores Punlicos da Bahia. No novo governo de Jerónimo Rodrigo.”

