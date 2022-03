Sogro de personal vai à polícia registrar queixa contra sem-teto

Queixa contra o morador de rua foi prestada na tarde desta sexta-feira (25/3)

Após dar detalhes do ato sexual em entrevistas ao Metrópoles e outros veículos jornalísticos, o sem-teto Givaldo Alves deve ter problemas na Justiça. O pai de Sandra Mara registrou ocorrência policial nesta sexta-feira (25/3), contra o morador de rua pelo crime de difamação.

A ocorrência foi registrada na 16ª DP, em Brasília, e, de acordo com a advogada Auricélia Vieira, que está à frente do caso, a Polícia Civil ainda estuda quais providências serão tomadas.

O morador de rua Givaldo Alves falou pela primeira vez sobre o caso em entrevista ao Metrópoles, na última quinta-feira (24/3). Na conversa, ele detalhou todo o ato sexual com Sandra Mara e em mais de uma ocasião enfatizou sobre os “prazeres” provocados pela relação. Na maior parte do relato, o veículo censurou as falas.