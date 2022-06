Soldados LGBTQIA+ na Ucrânia usam distintivo de unicórnio nos uniformes

Enquanto os combatentes voluntários Oleksandr Zhuhan e Antonina Romanova fazem as malas para retornar ao serviço ativo, eles contemplam a insígnia de unicórnio que dá aos seus uniformes uma rara distinção – um símbolo de seu status como um casal LGBTQIA+ alistada nas tropas ucranianas.

Membros da comunidade LGBTQIA+ da Ucrânia que se inscreveram para a guerra começaram a costurar a imagem da besta mítica em seus trajes padrão logo abaixo da bandeira nacional.

A prática remonta ao conflito de 2014, quando a Rússia invadiu e anexou a Península da Crimeia da Ucrânia, “quando muitas pessoas disseram que não há gays no exército”, disse o ator, diretor e professor de teatro Zhuhan à Reuters enquanto ele e Romanova se vestiam seu apartamento antes de partir para o combate pela segunda vez em três meses.

— Então eles (a comunidade lésbica, gay, bissexual, transgênero e queer) escolheram o unicórnio porque é como uma criatura fantástica ‘inexistente’ — Zhuhan.

Zhuhan e Romanova, que se identificam como pessoas não-binárias, mudaram da Crimeia para a capital depois de serem deslocados em 2014. Eles se conheceram através de seus trabalhos com teatro.

Nenhum dos dois foi treinado no uso de armas, mas, depois de passar alguns dias escondidos em seu banheiro no início da guerra, decidiram que precisavam fazer mais.

— Apenas me lembro que em um certo ponto ficou óbvio que só tínhamos três opções: ou nos esconder em um abrigo antiaéreo, fugir e fugir ou nos juntar à defesa territorial (como voluntários). Escolhemos a terceira opção — disse Romanova.

A Rússia diz que suas forças estão em uma “operação especial” para desmilitarizar a Ucrânia e livrá-la de nacionalistas radicais anti-russos. A Ucrânia e seus aliados chamam isso de falso pretexto para uma guerra de agressão.

— O que a Rússia faz é não apenas tomar nossos territórios e matar nosso povo. Eles querem destruir nossa cultura e… não podemos permitir que isso aconteça — disse Zhuhan.

Sem bullying

A primeira missão do casal em Mykolaiv, no sul da Ucrânia, a cerca de 135 km (80 milhas) do porto de Odesa, mudou suas vidas. Eles lutaram na mesma unidade e acharam aterrorizante. Zhuhan contraiu pneumonia, mas, segundo o casal, seus companheiros de luta os aceitaram.

— Não houve agressão, nem bullying… Foi um pouco incomum para os outros. Mas, com o tempo, as pessoas começaram a me chamar de Antonina, alguns até usaram meu pronome ela — disse Romanova.

Houve muitos tapinhas nas costas quando eles se juntaram à sua nova unidade na estação central de Kyiv para um segundo período de três meses. Alguns membros da equipe que Zhuhan e Romanova conheciam o relacionamento deles, mas os comandantes não estavam na estação.

— Estou um pouco preocupado com isso — disse Zhuhan. — Sei que em algumas unidades as regras são mais rígidas… Não era assim na nossa (primeira) unidade — acrescentou.

O desconforto de Zhuhan aumenta quando um comandante deixa claro sua recusa em tolerar a homofobia. Mas diminui quando um oficial mais graduado diz que a única coisa importante na linha de frente é ser um bom combatente.

Mas um medo dominante, expresso em seu apartamento, permanece.

— O que me preocupa é que, caso eu seja morto durante esta guerra, eles não permitirão que Antonina me enterre do jeito que quero ser enterrado — disse Zhuhan. — Eles preferem deixar minha mãe me enterrar com o padre lendo orações bobas… Mas eu sou ateu e não quero isso.

