Solenidades de posse do governador João Azevêdo começam com celebração inter-religiosa no dia 31; confira programação completa

A medida que se aproxima o dia da posse do governador João Azevêdo para o seu segundo mandato crescem as expectativas e a curiosidade sobre a solenidade de posse. As solenidades relativas à posse tem início no dia 31 de dezembro de 2022 e continuam no 1 de janeiro de 2023. Também será empossado no cargo o vice-governador diplomado Lucas Ribeiro.

A programação foi divida em três partes. Começa com uma celebração religiosa, depois tem a solenidade de posse e por último, a recondução ao cargo. na ocasiões anteriores, a programação era concentrada no dia 1° de janeiro, mas foi alterada para que João Azevêdo participe da posse de Lula e Geraldo Alckmin, como presidente e vice-presidente da República, em Brasília.

No próximo dia 31, ocorrerá a celebração inter-religiosa, a partir das 10h, no Teatro Paulo Pontes, localizado no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa.

Já no dia 1 de janeiro o governador é reconduzido ao cargo em uma sessão solene de posse, pela Assembleia Legislativa. A cerimônia começa às 9h, também no Teatro Paulo Pontes. Logo em seguida, às 11h, haverá a cerimônia de recondução ao cargo na Praça do Povo. Todas as solenidades acontecerão no Espaço Cultural José Lins do Rego.

Programação de cobertura da posse do governador João Azevêdo e do vice-governador Lucas Ribeiro:

– Celebração Inter-religiosa

Data: 31 de dezembro de 2022

Horário: 10h

Local: Teatro Paulo Pontes, Espaço Cultural José Lins do Rego, Rua Abdias Gomes de Almeida, n 800, Tambauzinho, João Pessoa

– Sessão Solene de posse do governador e do vice-governador pela Assembleia Legislativa

Data: 1 de janeiro de 2023

Horário: 9h

Local: Teatro Paulo Pontes, Espaço Cultural José Lins do Rego, Rua Abdias Gomes de Almeida, n 800, Tambauzinho, João Pessoa

– Recondução ao cargo de governador

Data: 1 de janeiro de 2023

Horário: 11h

Local: Praça do Povo, Espaço Cultural José Lins do Rego, Rua Abdias Gomes de Almeida, n 800, Tambauzinho, João Pessoa