Sony confirma séries baseadas nos games “God of War”, “Gran Turismo” e “Horizon”

Novas produções da Sony estrearão em diferentes serviços de streaming e leva a assinatura da PlayStation Productions.

Dona de inúmeras empresas do entretenimento super bem sucedidas, a Sony vai investir pesado em suas Propriedades Intelectuais de games e anunciou a produção das séries baseadas nos títulos “God of War”, “Gran Turismo” e “Horizon”.

Depois do sucesso do filme “Uncharted: Fora do Mapa” e da expectativa gerada com as gravações da série “The Last of Us”, para a HBO Max, a Sony segue investindo em levar seus games para as TVs e cinemas e novas produções foram liberadas para iniciar, todas sob a assinatura da PlayStation Productions.

As novas produções ainda não possuem data de lançamento definida, mas serão lançadas em diferentes serviços de streaming: “God of War” é um projeto para o Prime Video da Amazon e “Horizon” é uma parceria com a Netflix.

A série baseada em “Gran Turismo” não tem um serviço de streaming ainda certo para ser lançado.

Todas essas produções se juntam à série “Twisted Metal”, produção da Peacock, e ao filme “Ghost of Tsushima” como projetos audiovisuais baseados em games exclusivos do PlayStation.

Sony considera “Uncharted” o início de uma “franquia de sucesso”

Os primeiros resultados de bilheteria de “Uncharted – Fora do Mapa”, filme estrelado por Tom Holland, agradaram ao CEO da Sony Pictures. Tom Rothman está comemorando os US$ 106 milhões de bilheteria global no fim de semana de estreia do longa-metragem. Para ele, “Uncharted” já é o início de uma nova “franquia de sucesso”.

“Com mais de US$100 milhões em bilheteria no mundo todo em só um final de semana, e 90% de aprovação do público no Rotten Tomatoes, Uncharted é uma nova franquia de sucesso para a companhia”, o CEO da Sony escreveu em e-mail divulgado pelo site Deadline.

