O polêmico deputado estadual cabo Gilberto, foi entrevistado no Manhã de Notícias desta segunda-feira (30), não mediu palavras e classificou o Supremo Tribunal Federal como o maior partido político de oposição no Brasil, ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Gilberto exerce seu primeiro mandato de deputado estadual (PL) e é um fiel seguidor do presidente Jair Bolsonaro. Clique no link e assista!

“STF e PT são uma coligação partidária”. diz, cabo Gilberto

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...