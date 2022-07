Stranger Things: Metallica dá boas-vindas a fãs que conheceram a banda pela série

A música entrou para as músicas mais escutadas do Spotify, e atualmente ocupa a 12º posição no ranking global e 6º lugar no ranking dos Estados Unidos.

“Master of Puppets” em Stranger Things 4: Volume 2 colocou o Metallica no topo das paradas novamente. E isso não agradou a uma parcela de fãs mais saudosista da banda californiana de heavy metal.

Alguns fãs metaleiros reclamaram da popularização da banda entre a nova geração; em contrapartida, os gigantes do rock rebateram as críticas.

Sem dúvidas, um dos maiores mistérios e hypes do Volume 2 de Stranger Things girava em torno da música que Eddie Munson estaria tocando no Mundo Invertido. Com a estreia da última parte da temporada, foi revelado que Munson tocou “Master of Puppets”, do Metallica.

Com isso, a música entrou para as músicas mais escutadas do Spotify, e atualmente ocupa a 12º posição no ranking global e 6º lugar no ranking dos Estados Unidos. Logicamente, após o sucesso da cena e da série, a banda atraiu novos fãs, e isso incomodou os admiradores mais antigos.

O Metallica, por sua vez, elogiou a cena de Eddie Munson, interpretado por Joseph Quinn em Stranger Things, e rebateu as críticas de fãs mais antigos. Em uma publicação no TikTok, a banda pediu para que parassem de fiscalizar os novos fãs e que “todos são bem-vindos à família Metallica”.

“Para a sua informação: todo mundo é bem-vindo à Família Metallica. Quer você seja um fã há 40 horas ou 40 anos, todos nós compartilhamos uma conexão por meio da música. Todos começamos do zero em algum momento”, disse a banda, no TikTok. Veja o vídeo abaixo, os comentários estão fixados.

A quarta temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix.

Quinta temporada

A Netflix ainda não revelou a data oficial de estreia da 5ª temporada, porém, os irmãos Duffer confirmaram que o intervalo será definitivamente mais curto do que os três anos entre as temporadas 3 e 4.

“A diferença deve ser um pouco menor desta vez, devido ao fato de que já temos um esboço inicial, e não achamos que outro hiato forçado de seis meses acontecerá”, disseram à Variety.

O hiato em questão foi acarretado pela pandemia da Covid-19, que começou em 2020 e suspendeu as filmagens da série, atrasando assim o lançamento.

Dado que a 5ª temporada ainda não começou a ser filmada e que os Irmãos Duffer começarão a escrever o roteiro em agosto, tudo indica que os novos episódios da série estrearão em 2024.

A título de comparação, a primeira temporada de Stranger Things estreou em 15 de julho de 2016, enquanto a segunda chegou em 27 de outubro de 2017, a terceira em 4 de julho de 2019 e, por fim, a quarta em 27 de maio de 2022.