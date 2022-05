Supermercado na São Manoel foi assaltado na manhã de hoje, em Guarabira

De acordo com as informações do relatório de ocorrências da Polícia Militar, o Copom do 4º BPM recebeu a informação de que um estabelecimento comercial (supermercado) situado em Guarabira, Agreste paraibano, havia sido assaltado.

Imediatamente, várias guarnições iniciaram as diligências e ao manter contato com a proprietária do estabelecimento, a mesma informou que dois indivíduos armados com arma de fogo, anunciaram o assalto e levaram o dinheiro dos caixas. Em seguida, fugiram do local em uma motocicleta Honda preta, ambos de capacetes e de blusão preto.

De posse das informações, as guarnições intensificaram as diligências no intuito de localizar os acusados, porém até o presente momento não houve prisão.

