Suspeito de ameaçar mulher em motel é preso com drogas e armas em Campina Grande

A Polícia Militar prendeu um homem com 11 papelotes de cocaína, quatro embalagens de crack, uma moto com queixa de roubo e um revólver, na madrugada desta quarta-feira (18), ao atender uma denúncia de que uma mulher estaria pedindo socorro no quarto de um motel, no bairro do Tambor, em Campina Grande. O homem tinha saído da prisão esta semana.

Quando os policiais da Tropa de Choque chegaram, o homem estava em surto psicótico, possivelmente provocado pelo uso dos entorpecentes. A mulher que estaria sendo ameaçada por ele não deu detalhes sobre a situação.

O caso foi levado para a Central de Polícia, em Campina Grande.

Outra arma apreendida – Ainda no município, policiais do 2º Batalhão apreenderam um revólver com um homem de 36 anos, no bairro do Portal Campina. A apreensão foi consequência de uma perseguição a um carro que transitava em alta velocidade e foi parado na frente da casa do condutor do veículo, que seria o dono da arma. O caso também foi levado para a Central de Polícia.

