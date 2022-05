Suspeito de armazenar conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes é preso na Paraíba

As investigações resultaram em um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito.

Um homem foi preso nesta segunda-feira (16), acusado de armazenas pornografia infantil em João Pessoa. A prisão ocorreu no município de Guarabira, em meio à Operação Inocência, desencadeada pela Delegacia de Crimes Cibernéticos (DECC), com apoio do Instituto de Polícia Científica e efetivos policiais da 4ª Superintendência de Polícia Civil.

As investigações resultaram em um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito. Os policiais apreenderam aparelhos celulares, pendrives, discos rígidos e cartões de memória, cujo conteúdo apresentava material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. O proprietário da residência foi preso em flagrante.

De acordo com o delegado Joames Oliveira, a operação é fruto da utilização de técnicas avançadas de investigação em ambiente cibernético, após treinamento realizado pela Agência Federal Americana Homeland Security Investigations (HSI) e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A prisão do investigado já foi comunicada à justiça, para os devidos procedimentos.

clickpb