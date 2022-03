Suspeito de matar estudante de medicina foi preso em flagrante na cena do crime e aguarda audiência de custódia

O jovem empresário Johannes Dudeck, de 31 anos, acusado de matar uma estudante de medicina foi preso neste sábado(12), em João Pessoa.

A prisão foi confirmada pela Superintendente da Polícia Civil, Maísa Félix. O crime teria acontecido na noite desta sexta-feira (11), mas o corpo da jovem de 22 anos foi encontrado hoje.

De acordo com as primeiras informações obtidas, o suspeito tem histórico de agressões e violência doméstica.

O corpo de Mariana Thomas foi encontrado com sinais de estrangulamento dentro do apartamento do acusado no bairro do Cabo Branco, em João Pessoa.

Mariana Thomas Oliveira, de 22 anos, era natural do Ceará e cursava o 6° período de Medicina na Famene.

