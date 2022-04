Suspeito de tentar matar sargento da Polícia Militar é preso e arma usada no crime é apreendida em João Pessoa

O homem suspeito de tentar matar um sargento da Polícia Militar foi preso na madrugada desta segunda-feira (11), no bairro do Valentina, em João Pessoa, na Paraíba. A prisão foi realizada pela Polícia Militar, que localizou o suspeito após ser reconhecido por imagens de circuito interno de um estabelecimento que fica no local do crime.

Nas buscas, foram apreendidas drogas, dinheiro trocado, balança de precisão e um revólver com quatro munições deflagradas – possivelmente a arma usada no fato. Além disso, também foram apreendidas duas motos, das cores e modelos que as testemunhas descreveram terem visto.

O crime aconteceu após o sargento, que estava de folga, intervir em uma briga em que o acusado estava batendo na namorada. O sargento estava com amigos na frente da farmácia quando viu o acusado batendo na namorada e impediu as agressões.

O suspeito foi embora e depois teria voltado na garupa de uma moto atirando contra o sargento, que foi baleado nos dois braços. Outros dois adolescentes, de 16 anos, cada, que estavam no local, também foram atingidos.

O policial passou por cirurgia e segue em observação. Um dos adolescentes já recebeu alta média e o outro segue em observação no Hospital de Trauma de João Pessoa.

O acusado foi encaminhado para Central de Polícia, no Geisel.

clickpb