Suspeito pula no mar e foge nadando da polícia no bairro de Manaíra, em João Pessoa

Um homem suspeito de assalto fugiu da polícia a nado, na noite desta quarta-feira (14), na orla de Manaíra, em João Pessoa.

De acordo com as informações iniciais, a Polícia Militar recebeu denúncia de que o suspeito e um comparsa estariam em atitudes suspeitas na região. Ao notar a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir. Um deles correu a pé no sentido da Av. Rui Carneiro, e o outro resolveu pular no mar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e buscas foram realizadas, mas nenhum dos homens foi localizado.

