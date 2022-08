TÁ NA MESA: 200 REFEIÇÕES POR APENAS R$ 1 REAL SÃO ENTREGUES EM PEDRO RÉGIS

Em menos de uma hora, todas as 200 refeições do programa “Tá na mesa” foram vendidas. Agora, por apenas R$ 1 real, a população de Pedro Régis, leva pra casa uma quentinha completa.

Parceria do Governo do Estado da Paraíba com o Governo Municipal, o programa “Tá na mesa” garante a segurança alimentar e fomenta a rede de comércio e abastecimento de suprimentos, que são fornecidos por trabalhadores e agricultores locais.

A prefeita Michele Ribeiro e a secretária da Assistência Social, Juliana Mendonça, acompanharam a abertura do programa no município e celebraram mais uma parceria com o Governo do Estado da Paraíba, que fortalece as ações do Governo Municipal de Pedro Régis em benefício das famílias pedroregenses, em especial as em situação de vulnerabilidade social.

De segunda a sexta-feira a população pedroregense terá acesso a uma quentinha. Serão 200 refeições por dia. O atendimento acontece a partir das 11h, na rua: Miguel Luís, nº 105, próximo a Base de Polícia Militar. A distribuição será coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, e deve atender, principalmente, famílias em situação de vunerabilidade social, cadastradas nos programas sociais, mas não será restrita e todas as pessoas poderão comprar o alimento vendido por apenas R$ 1 real.

Assessoria Prefeitura de Pedro Regis

