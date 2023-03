Tarcísio de Freitas suspende compromissos em Londres devido a crise renal

Governador recebeu atendimento médico e fará exames complementares nas próximas horas para definir andamento da agenda

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), interrompeu momentaneamente a agenda de compromissos em Londres, nesta segunda-feira (27), devido a uma crise renal.

As informações foram confirmadas pelo governo do estado. Tarcísio recebeu atendimento médico e fará exames complementares nas próximas horas para definir andamento dos próximos compromissos.

Segundo o governo, o secretário de Negócios Internacionais Lucas Ferraz representa o governador nos encontros que estavam programados.

O secretário participou de um almoço com representantes do setor financeiro na Embaixada Brasileira. Nesta tarde, segue com agenda de debate na sede da Bloomberg com bancos, fundos de investimentos e empresas.

O encontro busca estreitar relações com lideranças setoriais e detalhar oportunidade de negócios com o estado de São Paulo.

Fonte: CNN Brasil

