Taron Egerton confirma conversas com a Marvel para assumir o papel de Wolverine

Taron Egerton, estrela de Rocketman e Kingsman, revelou ter conversado com a Marvel Studios sobre entrar para o MCU. O ator falou sobre interpretar Wolverine, personagem que se consagrou nos cinemas com a interpretação de Hugh Jackman.

Em entrevista ao The New York Times, Egerton confessou ter conversado com Kevin Feige e outros executivos da Marvel. Além disso, o ator revelou o desejo de interpretar o herói em uma nova produção.

“Eu ficaria empolgado mas também apreensivo, porque Hugh é tão associado a esse papel que me pergunto se seria muito difícil para alguma outra pessoa fazê-lo. Mas com sorte se precisarem de alguém, eles me dão uma chance”, confessou o ator.

Até o momento, não recebemos nenhuma atualização sobre um novo filme do Wolverine ou dos X-Men. Uma das últimas participações de um mutante nos cinemas foi em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, com a aparição do Professor Xavier e da Feiticeira Escarlate.