Tatá Werneck abandona programa da Globo para se dedicar a novo projeto

Tatá Werneck não vai fazer parte dos jurados da terceira temporada do The Masked Singer Brasil, um dos sucessos da Globo. De acordo com a jornalista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, a apresentadora está envolvida em outro projeto da emissora.

A mãe de Clara Maria está escrevendo uma série de comédia para a Globo, com estreia prevista para 2023. Segundo a reportagem, o projeto foi aprovado e a artista tem se dedicado aos roteiros.

O processo de gravação de Tatá no The Masked Singer é complicado. Isso porque o programa é gravado em São Paulo e ela mora no Rio de Janeiro. Com medo de pegar avião por conta da pandemia da Covid-19, a atriz fez 12 viagens de carro em um mês e meio para ficar apenas um dia com a filha de 2 anos.

Além disso, a atriz e apresentadora perdeu a avó quatro dias antes do início das gravações da atração comandado por Ivete Sangalo, tornando o processo ainda mais cansativo.

metropoles