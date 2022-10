TCE aprova por unanimidade contas de 2020 do prefeito Elias Costa

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) aprovou nesta terça-feira (11) as contas da Prefeitura de Jacaraú em relação ao exercício de 2020, quarto ano do primeiro mandato do prefeito Elias Costa. A decisão foi por unanimidade.

A análise confirma que a administração do prefeito Elias Costa adotou uma política que produziu avanços importantes em áreas centrais para o interesse público. Segundo o parecer do relator do processo, foi destacado o cumprimento e aumento de todos os índices constitucionais do município.

“A aprovação das ações financeiras do município é um reconhecimento do trabalho que vem sendo realizado pelo prefeito Elias Costa, onde o TCE emitiu parecer favorável e manifestou elogios pelo cumprimento de todos os índices. As contas dos exercícios de 2017, 2018 e 2019 já foram aprovadas na Câmara Municipal, fechando o ciclo do primeiro mandato do prefeito Elias Costa com as quatro contas aprovadas. Agradeço o empenho de toda a equipe da secretaria de finanças e planejamento e todos os envolvidos na gestão, secretários e suas equipes, jurídico, contabilidade, pois é um momento de alegria e satisfação do dever cumprido e da certeza que os serviços e ações estão chegando com cada vez mais com qualidade a nossa população”, comentou Valdeci Coutinho, secretário de finanças e planejamento.

Em seu segundo mandato o gestor dobrou os recursos financeiros do Instituto da Previdência e Assistência do Município de Jacaraú. É o comprometimento e respeito com o dinheiro público da cidade.

Para o prefeito, a aprovação das contas vem comprovar a seriedade e comprometimento da gestão com o exercício financeiro, assim como em todas as ações planejadas e executadas diariamente pelo Poder Executivo. “Essa é mais uma vitória importante para Jacaraú porque sinaliza que continuamos no caminho certo. É uma conquista coletiva, muito obrigado a todos os colaboradores, em especial a toda equipe da secretaria de finanças e planejamento, nosso jurídico e contábil, que não tem medido esforços para o crescimento do município. Jacaraú merece e vai continuar vendo o desenvolvimento chegando a nossa cidade”, enfatizou Elias Costa.

Assessoria

