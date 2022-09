Teaser de ‘A pequena Sereia’ com atriz negra como protagonista recebe série de dislikes após lançamento

O primeiro teaser de “A pequena Sereia” foi lançado durante a convenção D23, da Disney, que aconteceu no final de semana.

Logo após a divulgação das imagens do live-action, o vídeo ganhou uma série de dislikes no YouTube.

O YouTube removeu a contagem pública de dislikes em vídeos desde novembro de 2021. Mas através de um extensor no navegador, é possível visualizar os números de desaprovação.

Na manhã desta segunda-feira (12), o vídeo em inglês na página da Disney contava com mais de 9 milhões de visualizações, 332 mil likes e 1,2 milhão de dislikes.

Já na versão dublada em português, a aprovação ao projeto venceu. O teaser na página brasileira do estúdio tinha 517 mil visualizações, 76 mil likes e 65 mil dislikes.

“A Pequena Sereia”, com Halle Bailey como Ariel, estreia no dia 26 de maio de 2023. E desde o anúncio da atriz e cantora negra como protagonista, o projeto vinha recebendo críticas nas plataformas digitais.

Ainda em 2019, surgiu um debate virtual com reclamações sobre Halle não se parecer com a versão original de Ariel no desenho da Disney, que foi desenhada como uma personagem branca.

Na época, em entrevista à revista Variety, Halle falou sobre os comentários e mostrou não se importar.

“Sinto como se estivesse sonhando e estou apenas grata, não presto atenção à negatividade. Vai ser lindo e estou muito empolgada por fazer parte disso”, afirmou Halle.

Na sexta-feira (9), Halle compartilhou o teaser no Instagram e celebrou: “Nem acredito que está acontecendo”. Nos comentários, recebeu uma série de elogios e felicitações.

Halle Bailey — Foto: Reprodução/Instagram

G1