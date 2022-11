Técnico Dorival Júnior não comandará o Flamengo em 2023

Dorival Júnior não é mais técnico do Flamengo. Segundo informações do jornal O Dia, o treinador não gostou da negociação do Rubro-negro com o português Vitor Pereira, ex-Corinthians, e deixou o clube.

Depois de descobrir sobre a negociação entre Pereira e Flamengo, o técnico campeão da Copa do Brasil e da Libertadores em 2022 com o time carioca comunicou que não renovará com o clube. Assim, Dorival encerra sua terceira passagem pelo Rubro-negro. O treinador deixa o clube com 43 jogos, 26 vitórias, oito empates e nove derrotas. metropoles