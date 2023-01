Técnico Vítor Pereira retorna ao Brasil para comandar o Flamengo

O português Vitor Pereira, novo treinador do Flamengo para a temporada 2023, finalmente conheceu o elenco e assumiu o comando técnico do Mais Querido nesta segunda-feira (2), no Ninho do Urubu, o Centro de Treinamento (CT) do clube, em Vargem Grande, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

“Uma alegria estar aqui. É com muita satisfação que aceitamos esse grande desafio, com responsabilidade, compromisso. E retribuir com trabalho esta confiança que o clube depositou no nosso trabalho”, disse Pereira.

decisão foi essencialmente com base na possibilidade de lutar por tantos títulos”

A agenda do Flamengo em 2023 está lotada. O rubro-negro tem sete competições pela frente. A primeira delas começa no próximo dia 12, contra o Audax, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca, em jogo antecipado da quinta rodada, devido à participação do clube no Mundial de Clubes. Também em janeiro, no dia 28, os cariocas decidem contra o Palmeiras o título da Supercopa do Brasil. Em fevereiro, o Flamengo disputará o Mundial Interclubes, em Marrocos.

“Exatamente isso que me trouxe, esses grandes desafios que temos pela frente que me trouxeram ao Flamengo. A decisão foi essencialmente com base na possibilidade de lutar por tantos títulos”.

O Flamengo é o décimo segundo clube da carreira do treinador de 52 anos. No último ano, Vitor Pereira treinou o Corinthians. Não conquistou títulos e em 64 jogos pelo Timão, venceu 26, empatou 21 e perdeu outros 17.

“Naturalmente, foram 10 meses no Brasil que me permitem ter conhecimento das equipes, e do Flamengo também, conhecimento dos jogadores. É uma vantagem que sinceramente um ano atrás eu não tinha, mas neste momento tenho”, concluiu o treinador.

Agência Brasil

