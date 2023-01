“Tem todas as credenciais”, disse Roberto sobre Nal ser o vice na chapa da oposição

Há pouco mais de um ano para as eleições municipais em 2024, o cenário político já se agita nos bastidores sobre quem vai ser candidato. Do lado dos dois grupos políticos de Guarabira, situação e oposição, nomes já foram citados tanto para ser o cabeça de chapa quanto para vice.

Do lado do grupo da oposição chefiada pelo ex governador Roberto Paulino e pelo ex deputado Raniery, muito tem se ouvido falar, durante esta semana sobre a possibilidade do vereador Nal Fernandes, ser o vice na chapa.

Durante entrevista na TV Midia, nesta quarta-feira (18), Roberto disse que Nal tem todas as credenciais. Veja:

