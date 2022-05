TEMPERAMENTO: Ataques de raiva ou agressividade: entenda qual o limite entre eles

É comum que algumas situações do dia a dia causem estresse, desconforto e até raiva, mas é preciso ficar atento quando a reação é desproporcional e se sobressai ao fato ocorrido. O alerta é do psicólogo do Sistema Hapvida, Carol Costa, que explica que, quando desmedido e frequente, o acesso de fúria precisa ser tratado por especialistas da saúde mental.

“Quando a atitude é desproporcional ao agente causador isso pode se transformar em algo maior”, detalha o profissional, que revela haver alguns transtornos que podem estar ‘escondidos’ no descontrole, como a ‘síndrome de Hulk’.

Também conhecido como Transtorno Explosivo Intermitente (TEI), a síndrome pode gerar ataques de raiva e cólera desproporcionais à situação. Nesses casos, a pessoa não consegue controlar a reação e pode até mesmo agredir alguém de forma física ou verbal. A destruição de objetos também pode acontecer.

“Passando o fato a pessoa sente até vergonha, pois percebe que foi exagerado”, comenta o especialista. Conforme Carol, a primeira coisa a ser feita nessas situações é procurar um psiquiatra, que irá avaliar o quadro e fazer análises que levarão a um diagnóstico. O tratamento costuma ser feito através de encaminhamento com psicólogo e medicamentos.

