Teoria da conspiração diz que Lula morreu e foi substituído; assessoria rechaça: “Bobagem”

Uma nova teoria que circula em grupos de direita diz que o presidente eleito Lula (PT) morreu e foi substituído por um sósia, com ajuda da Rede Globo. A informação falsa é rechaçada pela assessoria do petista.

A história ganhou ainda mais força nos últimos dias, após o vice-prefeito de Angra dos Reis (RJ), o médico Christiano Alvernaz (Republicanos), publicar um vídeo em que fala sobre supostos indícios da morte do presidente eleito.

“Estou dizendo que está tudo muito estranho. É muito conveniente ele operar a região cervical e dizer que está poupando a voz e agora só se comunica por mensagem escrita. Uma operação nessa parte onde ele tinha o nódulo não pega prega vocal. Pelo amor de Deus. Eu sou médico e conheço a anatomia”, disse o vice-prefeito.

Diversos áudios, vídeos e fotos circulam nos grupos sobre a teoria que, segundo os especuladores, estaria sendo encoberta para evitar eventual golpe contra a chapa eleita.

“O Projac, da Rede Globo, criou máscara de silicone para [o sósia] aparecer em público. Querem que a chapa seja diplomada no dia 19 agora, e vão dizer ao mundo que ele [Lula] morreu e quem assume é o Alckmin. Mas ele já está morto desde dia 5”, diz uma mulher em um dos áudios compartilhados nas redes sociais.

A coluna Grande Angular conversou com a assessoria de imprensa de Lula, que rechaçou as informações dos grupos de direita.

“Lógico que isso é uma mentira e uma bobagem. Existe um sistema de disseminação de fake news do bolsonarismo, em especial a partir de áudios falsos no Telegram, que divulga todo o tipo de besteira com tom conspiratório.”

“O presidente eleito está vivo, bem, com nove dedos e em plena saúde após ter se recuperado de um procedimento feito semana passada”, afirmou.