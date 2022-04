Terror na UEPB de Guarabira: alunas sofrem ameaças e importunação sexual

A comunidade acadêmica do Campus III da UEPB da cidade de Guarabira, Agreste Paraibano, está amedrontada, aterrorizada com um fato que vem acontecendo a partir da última segunda-feira (25/04), desde que um homem que também é aluno da entidade, começou a ter um comportamento diferente. De acordo com as denúncias chegados à nossa redação, o homem, tem feito constantemente ameaças e importunado sexualmente as alunas.

A denúncia foi feita por um aluno do curso de Geografia do turno noite, que segundo ele, está aterrorizado, e acredita que algo mais grave possa acontecer. De acordo com este aluno, o clima é de muita insegurança no Campus, e também pelo fato de até agora nenhuma providência ter sido tomada pela reitoria.

O aluno pediu para não ser identificado, por temer represálias. Em contato com a jornalista Michele Marques, ele relatou em detalhes, a situação. Ouça:

