Tião Gomes amplia votação e é reeleito para o nono mandato na ALPB: “É o reconhecimento a quem trabalha de verdade

Uma vida dedicada a fazer o bem e lutar em defesa do Brejo da Paraíba, é assim que o deputado estadual Tião Gomes (PSB), atua há quase 40 anos. Neste domingo, 02 de outubro, o parlamentar foi reeleito para o seu nono mandato com 41.806 votos, ampliando de forma expressiva sua votação.

Majoritário em diversos municípios que representa, a exemplo de Areia, Arara, Algodão de Jandaíra, Bananeiras, Serraria, Dona Inês, Casserengue, Sertãozinho, dentre outros, Tião conquistou diversas obras estruturantes, além de ações que mudaram a realidade do povo do Brejo.

Nomeado como “Deputado das Estradas”, o parlamentar encurtou os caminhos da região e conquistou obras rodoviárias que eram solicitadas pela população há vários anos.

Um trabalho diário e incansável que se tornou uma gratificante rotina para o experiente deputado que há quatro décadas vem sendo democraticamente escolhido por relevante parcela da população do Brejo para ser seu representante legal na Assembleia Legislativa.

“Foi a melhor campanha da minha vida. Muito cansativa, mas motivadora. Pude me aproximar de vários segmentos, ampliar bases e fazer novos amigos. Uma união que nunca tivemos em torno de uma candidatura. Por isso, agradeço demais pela grande votação que obtive e vamos agora lutar para reeleger João Azevêdo, esse governador amigo que é um dos grandes benfeitores do nosso Brejo. A Paraíba pode esperar novamente um deputado atuante, transparente, ficha limpa e com muito mais vontade de trabalhar”, enfatizou Tião.

HISTÓRICO

Sebastião Tião Gomes Pereira é natural de Pombal, no sertão da Paraíba, mas foi no município de Areia, no Brejo, onde começou a vida política. Mudou-se para lá aos 18 anos de idade e cursou Engenharia Agrônoma na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Em 1982, foi eleito prefeito do município, e em 1990 elegeu-se deputado estadual. Atualmente, está no oitavo mandato como parlamentar na Assembleia Legislativa da Paraíba. Tião Gomes já foi vice-presidente e fez parte das mais importantes comissões da Casa, a exemplo da Administração, Conselho de Ética, Serviço público e Segurança. É o atual vice-presidente do Legislativo.

