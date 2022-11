Tião Gomes coloca nome para disputa à presidência da Assembleia Legislativa

Além dele, Adriano Galdino, Eduardo Carneiro, Branco Mendes e Felipe Leitão já demonstraram ter interesse no cargo .

A sucessão da mesa diretora da Assembleia Legislativa, que acontecerá em 1º de fevereiro de 2023 vem causando cada vez mais burburinho. Tião Gomes (PSB) é mais um que revelou ter a intenção de comandar a Casa Legislativa.

Mesmo antes da eleição, no mês de julho, Tião Gomes revelou que não abria mão de ser candidato também pelo PSB à presidência da Casa. “Não abro mão de ser o candidato por merecimento. Sou candidato a presidente da ALPB e não aceito esse acordo. Esse acordo sem dialogar com os demais parceiros não será aceito”, disse na época.

Além dele, Adriano Galdino (Republicanos), Eduardo Carneiro (Solidariedade), Branco Mendes (Republicanos) e Felipe Leitão (PSD) já demonstraram ter interesse no cargo

Nesta quinta-feira, o presidente estadual do PSB da Paraíba, Gervásio disse que o PSB tem seis deputados eleitos com capacidade para ocupar cargos importantes. Ele citou Tião Gomes (PSB) que vai para seu nono mandato no legislativo estadual.

