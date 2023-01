Tião Gomes reforça luta para fazer com que a Paraíba continue crescendo e declara: “Meu nome é trabalho”

por Henrique Lima 2023/01/27 10h:50

Nessa quinta-feira (26), o deputado Tião Gomes, que participou da sessão que aprovou as contas do ex-governador Ricardo Coutinho, referentes aos anos de 2016 a 2018 e do atual gestor estadual João Azevêdo referente aos anos de 2019 a 2021, além de também ter aprovado a LOA estadual, estava fazendo aniversário e destacou as mensagens e felicitações que recebeu.

O parlamentar frisou ainda que apesar de ser um dia festivo em que ele gosta de comemorar ao lado da família e amigos, ele fez questão de estar na Assembleia Legislativa, participar da sessão e honrar o mandato que os paraibanos mais uma vez lhe confiaram.

“Agradecer a vocês que ligaram, mandaram mensagem e me felicitaram pelo meu aniversário e dizer que meu nome é trabalho e tou trabalhando na Assembleia na última sessão nesta legislatura e dizer que continuo na luta para fazer com que essa Paraíba continue crescendo e sendo abençoada”

