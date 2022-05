TikTok começa a testar com games online na plataforma

O TikTok deve adicionar minijogos para incentivar a interação entre usuários na rede social. A plataformados vídeos curtos começou a realizar alguns testes no Vietnã para mensurar a receptividade e coletar feedback das pessoas — 70% dos usuários por lá tem menos de 35 anos.

É provável que este seja primeiro passo de uma expansão com mais jogos para país do sul da Ásia. Os usuários do Douyin, a versão chinesa do TikTok, podem jogar na plataforma desde 2019. Para os Estados Unidos e o Brasil, não há detalhes sobre eventuais lançamentos.

O Douyin, versão chinesa do TikTok, já tem games online desde 2019 (Imagem: Reprodução/Douyin)

Ainda não se sabe quais games estarão disponíveis, mas relatos passados mostraram experimentos do TikTok com títulos feitos em HTML5. Além disso, devem chegar alguns parceiros como a Zynga, empresa por trás de clássicos do Facebook como City Ville, Café Mania, Mega City e Vostu Poker.

O sistema é voltado para a jogatina no próprio aplicativo, portanto não espere grandes títulos com avançadas mecânicas. O foco seria ampliar a socialização e prender as pessoas por mais tempo no app, seja com os vídeos curtos ou brincando com amigos.

Receita vinda dos games

Segundo a agência Reuters, o objetivo da ByteDance, proprietaria da mídia social, é elevar a receita publicitária, afinal os games teriam anúncios e outras fontes de arrecadação. Com as pessoas passando mais tempo por lá, seria possível atrair mais atenção dos anunciantes.

O TikTok é a terceira rede social mais popular do mundo, atrás apenas do Instagram e do Facebook. São mais de 1 bilhão de usuários mensais, a maioria com uma taxa de engajamento altíssima e grande consumo de conteúdo rápido.

Além do TikTok, a Netflix também decidiu entrar no segmento, assim como outras redes sociais — Facebook e Snapchat. Os planos da plataforma chinesa, contudo, parece ser mais voltado para a monetização, em um formato inédito até agora. Resta saber se os planos vão se concretizar para ampliar a receita, conforme a expectativa do TikTok, estimada em US$ 11 bilhões em 2022.

Fonte: Reuters

