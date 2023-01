Tirolez ensina como fazer Pizza Caseira

A receita rende até 2 porções e fica pronta em apenas 45 minutos

A pizza conquistou o coração dos brasileiros, sendo tão tradicional e popular em São Paulo, por exemplo, que a cidade chegou a ser a considerada a segunda no mundo que mais a consumia, perdendo apenas para Nova Iorque, nos Estados Unidos. Que tal preparar uma versão caseira desse prato e inovar no cardápio do final de semana? Para te inspirar, a Tirolez, maior indústria 100% brasileira de queijos do país, ensina a fazer a Pizza Caseira com Mussarela, Cebola e Queijo Azul, uma receita apetitosa que é sinônimo de reunião em família ou amigos no sábado à noite.

Confira o modo de preparo abaixo:

Pizza Caseira com Mussarela, Cebola e Queijo Azul

Ingredientes:

Para a massa:

– ¾ de xícara de água morna

– 1 sachê de fermento biológico seco

– 1 colher (chá) de açúcar

– 1 colher (chá) de sal

– 2 colheres (sopa) de azeite

– 2 xícaras de farinha de trigo

Para o molho de tomate napolitano:

– 1 lata de tomate pelado

– 2 colheres (sopa) de azeite

– 1 dente de alho pequeno

– Sal e pimenta-do-reino

Para o recheio:

– 1 cebola roxa

– 1 xícara de Queijo Mussarela Tirolez ralado

– ½ xícara de Queijo Azul Tirolez picado

– ¼ de xícara de alecrim fresco

Modo de Preparo:

Para a massa:

– Em uma tigela, misture a água morna com o fermento biológico, depois o açúcar, o sal e o azeite. Junte a farinha e sove a massa até ficar bem lisa e não grudar nas mãos.

– Coloque numa tigela limpa, untada com azeite, e deixe descansar por 30 minutos no lugar mais “quentinho” da cozinha.

– Depois, divida ao meio e faça duas bolinhas.

– Polvilhe a bancada com farinha de trigo e, com o auxílio de um rolo de massa, abra os discos de pizza (não muito finos).

Para o recheio:

– Corte a cebola roxa em tiras e refogue-as em uma frigideira bem quente com um fio de azeite e uma pitada de sal. Mexa de vez em quando até caramelizar. Reserve.

Para a montagem:

– Coloque o disco de massa em uma assadeira ou pedra de pizza, cobrindo primeiro com o molho de tomate, o Queijo Mussarela Tirolez e o Queijo Azul Tirolez, seguindo com a acebola caramelizada e, por último, o alecrim.

– Leve ao forno pré-aquecido a 200°C por cerca de 20 minutos ou até dourar.

Rendimento: 2 porções

Tempo de preparo: 45 minutos

Saiba mais curtindo nossas redes sociais ou acesse o nosso site: www.tirolez.com.br

https://www.instagram.com/tirolezqueijos/

https://www.facebook.com/TirolezQueijos

Sobre a Tirolez

Fundada há 42 anos, a Tirolez é uma das mais tradicionais marcas de laticínios do País. Com mais de 1.900 colaboradores, a empresa dispõe de seis fábricas e um Centro de Distribuição em São Paulo. Suas fábricas localizam-se em Minas Gerais (Tiros, Arapuá e Carmo do Paranaíba), em São Paulo (Monte Aprazível e Lins) e em Santa Catarina (Caxambu do Sul).

Os produtos Tirolez possuem grande aceitação no mercado brasileiro em razão da elevada qualidade e tradição. Tais características decorrem, entre outras causas, da qualidade do leite, do cuidado e do carinho que dedica a seus produtos durante todas as etapas de produção. O portfólio da empresa é composto por mais de 30 tipos de produtos e mais de 100 SKUs, que podem ser encontrados em todo o Brasil.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram