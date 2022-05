Tiroteio deixa um morto e um ferido durante Vaquejada em Cruz do Espírito Santo

Durante uma vaquejada, no Assentamento Massangana, na zona rural Cruz do Espírito Santo, um homem foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na noite na madrugada deste sábado (14).

O crime teria ocorrido em um tiroteio na localidade. Segundo informações da polícia, duas pessoas foram atingidas pelos disparos, uma das vítimas não resistiu e veio a óbito no local.

A segunda vítima foi socorrida em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital de Emergência e Trauma, em João Pessoa.

portaldolitoralpb