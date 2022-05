Tiroteio durante festa em casa de shows deixa quatro feridos em Areia

De acordo com informações, o tiroteio teve início durante uma discussão.

Um tiroteio durante uma festa em uma casa de shows deixou quatro feridos na noite deste domingo (15), na cidade de Areia, na Paraíba. De acordo com informações, o tiroteio teve início durante uma discussão.

Os feridos durante o tiroteio são das cidades de Areia e de Remígio.

A Polícia acredita que a discussão tenha sido ocasionada devido ao tráfico de drogas

As vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Regional do Trauma de Campina Grande.

Jonatan Batista, de 19 anos, Luis Edivaldo, de 18 anos, Thiago Mateus da Silva, de 19 anos, e Josivaldo da Silva Monteiro, de 19 anos, seguem internados e estado de saúde é considerado estável.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

G1