Titãs Encontro: São Paulo ganha data extra na turnê após ingressos esgotarem em 2 horas

Marcada para 16 de junho de 2023, no Allianz Parque, a segunda data na capital paulista inicia a venda de ingressos hoje, ao meio-dia

Quem está ansioso para ver Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto em São Paulo ganhou mais uma data para celebrar a turnê Titãs Encontro, que reunirá os sete integrantes do grupo pela primeira vez em 30 anos. Após esgotar os 50.000 ingressos da primeira data na capital paulista em apenas duas horas, o grupo confirma um show extra no dia 16 de junho de 2023, também no Allianz Parque. As vendas para a nova data abrem nesta quarta (23), ao meio-dia, pelo site oficial da turnê (acesse aqui).

O Titãs Encontro passará por dez cidades entre abril e junho do ano que vem. Ainda há ingressos para assistir a celebração no seguintes locais: Rio de Janeiro (28/4), Belo Horizonte (29/4), Florianópolis (5/5), Porto Alegre (6/5), Salvador (27/5), Recife (2/6), Fortaleza (3/6), Brasília (7/6) e Curitiba (10/6).

Com o mote “todos ao mesmo tempo agora”, que faz alusão ao disco lançado pela banda em 1991, Tudo Ao Mesmo Tempo Agora, e que valoriza o presente na forma ao vivo de interagir com a audiência, Titãs Encontro é uma turnê idealizada pela 30E, empresa que representa a nova geração do entretenimento ao vivo, e pela Bonus Track Entretenimento.

Serviço:

Titãs Encontro @ turnê nacional

Data: abril a junho de 2023

28 de abril: Jeneusse Arena, Rio de Janeiro

Ingressos: R$ 45,00 a R$ 380,00

Jeneusse Arena, Rio de Janeiro R$ 45,00 a R$ 380,00 29 de abril: Expo Minas, Belo Horizonte

Ingressos: R$ 125,00 a R$ 340,00

Expo Minas, Belo Horizonte R$ 125,00 a R$ 340,00 5 de maio: Hard Rock (Arena Petry), Florianópolis

Ingressos: R$ 125,00 a R$ 380,00

Hard Rock (Arena Petry), Florianópolis R$ 125,00 a R$ 380,00 6 de maio: Beira Rio, Porto Alegre

Ingressos: R$ 70,00 a R$ 380,00

Beira Rio, Porto Alegre R$ 70,00 a R$ 380,00 27 de maio: Arena Fonte Nova, Salvador

Ingressos: R$ 90,00 a R$ 280,00

Arena Fonte Nova, Salvador R$ 90,00 a R$ 280,00 2 de junho: Classic Hall, Recife

Ingressos: R$ 90,00 a R$ 280,00

Classic Hall, Recife R$ 90,00 a R$ 280,00 3 de junho: Marina Park, Fortaleza

Ingressos: R$ 90,00 a R$ 280,00

Marina Park, Fortaleza R$ 90,00 a R$ 280,00 7 de junho: Mané Garrincha, Brasília

Ingressos: R$ 110,00 a R$ 380,00

Mané Garrincha, Brasília R$ 110,00 a R$ 380,00 10 de junho: Pedreira Paulo Leminski, Curitiba

Ingressos: R$ 125,00 a R$ 380,00

Pedreira Paulo Leminski, Curitiba R$ 125,00 a R$ 380,00 16 de junho: Allianz Parque, São Paulo

Ingressos: R$ 45,00 a R$ 380,00

ESGOTADO:

17 de junho: Allianz Parque, São Paulo

Ingressos: R$ 45,00 a R$ 380,00

Assessoria de Imprensa:

Trovoa Comunicação

+55 11 98432-0330