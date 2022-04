Torcedores podem comprar ingressos para dois jogos do mesmo dia na Copa do Mundo

A Copa do Mundo começa no dia 21 de novembro, no estádio Al Thumama, com Senegal x Holanda, às 7h. No entanto, a cerimônia de abertura deve ser em Catar x Equador, às 13h do mesmo dia. A fase de grupos vai até o dia 2 de dezembro, sempre com quatro jogos por dia. A final é no dia 18 de dezembro, que tem capacidade para 80 mil pessoas.

Ge / Foto: Getty images