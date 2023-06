Trágico acidente mata o guarabirense Veridiano do INSS

A população de Guarabira foi tomada de surpresa pela triste notícia da morte de Francisco Veridiano (Verinho do INSS) como é mais conhecido. Ele faleceu na tarde deste sábado (3) num grave acidente de trânsito.

Verinho pilotava uma motocicleta na rodovia que liga Mari e Sape, quando bateu na traseira de um caminhão que estava parado na rodovia.

De acordo com as informações chegadas à nossa redação, Verinho havia saído logo cedo de Guarabira para Campina Grande, buscar uma moto que havia comprado, acompanhado de seu filho e de um amigo. De Campina Grande resolveram ir à João Pessoa almoçar e voltar para Guarabira, no meio da tarde.

