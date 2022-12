Transição acusa Bolsonaro de não fornecer cestas básicas a indígenas

De acordo com o documento obtido pelo Metrópoles, o governo federal também não tomou providências para utilizar recursos disponíveis desde junho, e pode deixar populações vulneráveis sem alimentos nos primeiros meses do próximo ano.

“O orçamento previsto para 2023 no PLOA [Projeto de Lei Orçamentária Anual] enviado ao Congresso, R$ 18,3 milhões, é insuficiente para fazer frente às demandas acumuladas para fornecimento de cestas para famílias em situação de insegurança alimentar e em emergência, e o Ministério [da Cidadania] não executará este ano os quase R$ 150 milhões ainda disponíveis na ação 2792″, acrescenta o grupo técnico no ofício.

A falta de repasse deixou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) sem estoque de cestas básicas.

Em conversa com o Metrópoles, a economista e ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2011-2016) Tereza Campello considerou a situação como “gravíssima”, uma vez que o governo tinha recursos disponíveis desde meados do meio do ano para tomar providências.

A questão se torna ainda mais delidacada uma vez que inícios de anos geralmente são marcados por fortes chuvas e deslizamentos.