TRE-PB indefere registro de candidatura do ex-prefeito Jacó Maciel a deputado federal

O julgamento do registro do ex-prefeito de Queimadas e candidato foi feito nesta segunda-feira (12), na sessão ordinária do TRE-PB.

O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) indeferiu por unanimidade o registro de candidatura de Jacó Maciel (União Brasil) a deputado federal, nas Eleições 2022. O julgamento do registro do ex-prefeito de Queimadas e candidato foi feito nesta segunda-feira (12), na sessão ordinária do TRE-PB.

O relator, juiz José Ferreira Ramos Júnior, votou pelo indeferimento do registro de candidatura de Jacó Maciel, considerando também as razões apontadas pela Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) de que Jacó está incluído na lista de inelegíveis do Tribunal de Contas da União (TCU).

A procuradora Acácia Suassuna apontou que ficou configurado em processo contra Jacó ato de improbidade e o acórdão aponta atos dolosos.

clickpb