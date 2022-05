Três pessoas morrem e três ficam feridas em tiroteio em um posto de saúde de Fortaleza

Na tarde desta quarta-feira (18), três pessoas morreram e, pelo menos, três ficaram feridas durante um tiroteio no posto de saúde Doutor Edmar Fujita, localizado na Avenida Alberto Craveiro, em Fortaleza. Segundo informações preliminares, um carro branco chegou ao local e um homem armado atirou em dois outros homens que estavam fora do posto.

Durante a ação, um dos alvos correu para dentro da unidade de saúde e outro em direção à avenida. Com os tiros, três homens morreram: os dois alvos da execução e também um outro homem de 59 anos, identificado como Francisco Regino Alves do Nascimento, mestre de obras, que estava no posto em busca de atendimento. Além disso, pelo menos, três mulheres ficaram feridas. Entre elas, uma senhora de 64 anos que foi atingida no peito e socorrida pela polícia.

Investigação do tiroteio de posto saúde em Fortaleza

Ainda de acordo com as informações coletadas no local do crime, os homens que foram executados utilizavam tornozeleira eletrônica. Um deles morreu dentro do posto de saúde e outro no canteiro da avenida Alberto Craveiro. Vale ressaltar que a unidade de atendimento fica próxima a uma delegacia. A equipe policial já investiga o caso e contará com a ajuda das câmeras de segurança do posto de saúde para identificar os suspeitos.

