Três pessoas são presas em Campina Grande suspeitas de assalto milionário a apartamento de Carlinhos Maia

Comediante teve um prejuízo de R$ 5 milhões com assalto e tenta encontrar os responsáveis; ele suspeita de pessoas próximas.

Carlinhos Maia ainda está tentando encontrar os responsáveis pelo assalto ao apartamento dele, há uma semana. Na noite deste sábado (4), o comediante e influenciador contou que os policiais conseguiram imagens dos bandidos que invadiram o local.

“A polícia já está com as imagens da câmera que pegou as pessoas saindo com o roubo do apartamento e melhorou a filmagem para que possamos identificar. Vou postar aqui pra vocês, e podem espalhar a cara desses dois! Já solicitamos que liberassem para os veículos de comunicação também”, explicou Carlinhos em nota publicada nos stories do Instagram.

O apartamento do influenciador, em Maceió, Alagoas, foi invadido por criminosos na noite do último dia 28. Segundo Carlinhos, os bandidos levaram joias e artigos de luxo que somam mais de R$ 5 milhões. O comediante suspeita que os responsáveis pela invasão sejam pessoas próximas.

“Minha agonia maior é descobrir que é alguém conhecido, gente que eu possa ter ajudado, recebido na minha casa. Tenho direito de ficar fragilizado. É meu lar, minha casa, meu lugar”, desabafou, entre lágrimas.

A polícia tenta resolver o caso, recuperar os pertences de Carlinhos e minimizar o prejuízo milionário do artista.