Tribunal de Contas da Paraíba determina obrigatoriedade do uso de máscara nas dependências do local

Volta a ser obrigatório o uso de máscara dentro do Tribunal de Contas da Paraíba (TCE-PB). Em virtude do aumento do número de casos suspeitos e confirmados da Covid-19 entre os servidores, o presidente do TCE-PB, conselheiro Fernando Catão, determinou, por meio de Portaria nº 127, o retorno obrigatório o uso das máscaras nos ambientes total ou parcialmente fechados localizados nas dependências do Tribunal de Contas.

A medida abrange o público interno e externo. A portaria que será publicada na edição do Diário Eletrônico do TCE desta quarta-feira (15), com as novas regras, segue recomendação do Serviço de Atenção à Saúde – SAS deste Tribunal, que avalia constantemente o cenário epidemiológico.

