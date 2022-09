TUDO PRONTO: Encontro das Rosas irá movimentar a noite de Guarabira e terá presença de Ana Maria Lins e Fátima Paulino

O Encontro das Rosas, reunião organizada com as mulheres do Brejo paraibano, terá as presenças da primeira dama da Paraíba, Ana Maria Lins Azevêdo e da ex-prefeita de Guarabira, Fátima Paulino. O evento tem início às 19h30, na casa de eventos Vila Gourmet.

Além de Fátima Paulino e Ana Maria, cuja expectativa é reunir centenas de mulheres de Guarabira e do Brejo da Paraíba, o Encontro das Rosas será prestigiado pelo governador e candidato à reeleição João Azevêdo, o candidato a deputado federal Raniery Paulino, o ex-governador Roberto Paulino, dentre outras lideranças políticas da cidade e da região.

Caravanas dos bairros e da zona rural de Guarabira, bem como de diversas cidades da região estão sendo aguardadas para o evento, que também tem o objetivo de apresentar sugestões para a melhoria da qualidade de vida das mulheres do Brejo.

Fátima Paulino, que já foi prefeito de Guarabira por 8 anos, disse que reunir as mulheres da cidade e da região representa a comunhão de forças em torno de projetos futuros, sobretudo em questões de saúde, educação e qualidade de vida.

Da Redação/Fato a Fato

