Tudo sobre a Acne!

O que é acne?

A acne é uma doença crônica das glândulas sebáceas da pele, que conduz ao desenvolvimento dos comedões, também conhecidos como espinhas.

A forma mais comum de manifestação das espinhas é pela produção em excesso das glândulas sebáceas, ocasionada pela ação dos hormônios andrógenos e testosterona.

Durante a puberdade, os hormônios acionam as glândulas sebáceas para crescer e produzirem mais sebo (óleo). Esse excesso de óleo pode fazer com que os poros fiquem entupidos. Um tipo de bactéria chamada Propionibacterium acnes, que normalmente vive na pele, invade a obstrução dos poros e começa a crescer, criando inflamação e irritação. O resultado é um folículo inflamado, onde se desenvolve uma espinha.

Causas da Acne

A acne pode aparecer por diferentes causas e em diferentes zonas do corpo. Esta condição de pele não provoca danos à saúde, mas pode afetar a autoestima, pois aparece como colisões cheias de pus sobre a pele e quando desaparecem, deixam cicatrizes bastante visíveis.

A acne ocorre quando os folículos pilossebáceos ficam obstruídos pelo excesso de sebo produzido e pela presença de células mortas da pele. Uma vez obstruídos, os folículos podem manter-se fechados, formando as espinhas, ou se abrirem, formando cravos com pontos pretos no centro. Os folículos inflamados tornam-se vermelhos e salientes, normalmente com pus (pontos brancos) no centro.

A acne juvenil é causada por desequilíbrio hormonal: na puberdade, a secreção sebácea, que depende da testosterona e dos estrógenos aumenta de forma importante e influencia o estado da pele.

A acne tem uma forte incidência hereditária. Por exemplo, se os pais tiveram acne, a criança terá 60% de probabilidade de também ter.

Outra causa é a bactéria Propionibacterium acnes ou do estresse, que também pode favorecer a acne, devido a um aumento da produção de sebo.

Usar maquiagem vencida, cremes muito oleosos e sabonetes que não são adequados para pele acneica podem irritar a pele e aumentar a produção de sebo, piorando o quadro de acne.

Como prevenir a acne?

Para prevenir o aparecimento da acne, é fundamental controlar a oleosidade da pele. A forma mais simples e eficiente de controle da oleosidade é através da higienização adequada.

A esfoliação da pele é bastante importante para desobstruir os poros entupidos. Os esfoliantes contêm ácido salicílico e glicólico, que encorajam a descamação da camada superior da pele. Isso previne o acúmulo de células mortas de pele que, juntamente com os óleos naturais da pele, contribuem para obstruir os poros.

Cuidados com a Pele Acneica

Use sempre produtos específicos para pele acneica

Inclua alimentos anti-inflamatórios na dieta para reduzir a inflamação

Faça máscaras com argila verde toda semana

Use suplementos que ajudam a evitar a acne

Antes de dormir, sempre retire a maquiagem com demaquilante e sabonete

Lave os pinceis de maquiagem toda semana (caso use diariamente)

Evite espremer as espinhas, pois causa irritação podendo propagar a infecção para camadas inferiores da pele, causando cicatrizes permanentes

Não toque a pele com as mãos sujas

Beba muita água; ela hidratará sua pele e eliminará as toxinas que poderão obstruir os poros

Beleza e Saúde

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...