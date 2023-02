Turismo: 98% dos turistas que visitaram a Paraíba pretendem retornar ao estado, aponta Fecomércio

Mais uma vez, as praias de águas quentes, as belezas naturais, a gastronomia e a riqueza cultural e histórica da Paraíba agradaram os turistas que visitaram a Região Metropolitana de João Pessoa neste verão. A Pesquisa Anual do Desempenho do Turismo na RMJP aponta que 97,99% dos turistas que visitaram a Paraíba pretendem retornar, e 98,28% indicariam a Paraíba como roteiro turístico. Além disso, 67,62% tiveram suas expectativas correspondidas, enquanto 31,09% alegaram que as expectativas foram superadas. A pesquisa foi realizada pelo Instituto de Planejamento, Estatística e Desenvolvimento da Fecomércio Paraíba, divulgada nesta semana.

Este levantamento tem como objetivo disseminar informações e ser um instrumento capaz de subsidiar o planejamento da atividade turística, que apresenta as principais necessidades e tendências para o futuro, de modo a orientar as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do turismo de forma sustentável, como também os investimentos de negócios e o trade turístico de um modo geral. A pesquisa completa pode ser acessada no site www.fecomercio-pb.com.br.

Entre os principais pontos positivos destacados pelos turistas estão as praias urbanas, respondido por 42,26% dos entrevistados, seguidos pela receptividade dos paraibanos (11,03%); as praias do Litoral Sul (10,60%) e a Gastronomia (8,17%). Entre as praias mais visitadas estão Cabo Branco (72,17%), Tambaú (67,89%), Bessa (46,02%) e Coqueirinho (38,23%). Além das praias, os pontos turísticos mais visitados foram a Feirinha de Tambaú (44,17%), o Pôr do Sol na Praia do Jacaré (38,96%), o Mercado de Artesanato Paraibano (35%) e o Centro Histórico (25,63%). Dentro do sítio histórico, o Hotel Globo foi o que mais recebeu os turistas, com 66,93% dos entrevistados. Além da RMJP, os turistas também visitaram Campina Grande (27,71%), Patos (8,43%), Areia (7,23%) e as cidades de Bananeiras, Cabaceiras e Guarabira, com 6,02% cada.

Perfil do turista

A proporção de homens e mulheres que visitaram a RMJP foi praticamente a mesma, com 50,14% e 49,86% respectivamente, fato que se repetiu no quesito Estado Civil, com 44,13% de casados e 43,98% de solteiros. Na faixa etária, a maior parte dos respondentes são jovens entre 26 e 35 anos (28,8%), seguidos pelos que possuem 36 a 45 (25,93%), 46 a 59 (20,06%) e 18 a 25 (15,9%). Sobre a faixa de renda, os que recebem entre 2 e 4 salários mínimos respondem por 27,51% dos entrevistados, seguidos pelos que recebem até dois salários (24,07%) e entre 4 e 7 salários (23,93%). Do total, 46,28% vieram com a família; 34,38% sozinhos; 15,33% em grupo e 3,44% em excursões.

Turistas com Ensino Superior Completo representam 58,88% do total, seguidos pelos que possuem Ensino Médio Completo (22,92%). Dos que estão no mercado de trabalho, 34,67% são funcionários de empresa privada, enquanto 26,07% são funcionários públicos e 17,19% são autônomos. Em relação aos meios de hospedagem, praticamente metade dos entrevistados se hospedaram na casa de amigos ou parentes (49,86%). Hotéis, pousadas, flats, hostel e albergue somam 35,96% das hospedagens, e casa ou apartamento alugado foi a hospedagem escolhida por 11,60% dos turistas.

O Turismo de Lazer foi responsável pela maior parcela das viagens, com 68,32%. A escolha pela Região Metropolitana de João Pessoa para o turismo de lazer se deu principalmente pelas praias (82,05%), os atrativos naturais (32,78%), indicação de amigos ou parentes (21,09%), preço acessível (15,66%) e propaganda em revistas ou TV (15,03%). Seguindo o turismo de lazer, registraram-se as visitas a amigos ou familiares (19,48%), e turistas que estiveram na cidade a trabalho/negócios ou eventos (10,02%). O tempo médio de permanência no estado é de nove dias, e o gasto médio per capita por dia é de R$152,21.

A maior parte dos turistas (46,28%) são oriundos do Nordeste, com destaque para os próprios paraibanos que vieram de outra cidade (45,51% dos nordestinos); Pernambuco (20,74%); Rio Grande do Norte (14,55%) e Bahia (8,05%). O Sudeste é a região de origem de 30,37% dos turistas, seguido pelo Centro-Oeste (10,74%), Sul (5,44%) e Norte (5,16%). Além destes, 2,01% são estrangeiros, oriundos de países como EUA, Argentina, Portugal, Espanha, França, Itália, Colômbia, Nigéria e Paraguai.

Avaliação dos serviços e infraestrutura

Em mais um ano, a receptividade do paraibano (que apesar de não ser exatamente um serviço, mas está diretamente ligada ao nível de satisfação do turista) teve o melhor desempenho entre os itens apontados, sendo classificada como “ótimo ou bom” por 97,54% dos entrevistados. A gastronomia paraibana também foi muito elogiada, classificada como ótima ou boa por 97% dos respondentes. Outros itens avaliados foram a qualidade no atendimento da hospedagem (94,89% ótimo/bom), comércio (94,59%), diversão noturna (94,02%) e qualidade no atendimento de restaurantes, bares e lanchonetes (93,13%).

No que condiz aos serviços públicos, o serviço de segurança pública apresentou uma avaliação boa ou ótima de 84,93% este ano. O serviço de limpeza atingiu o patamar de 82,56% na mesma classificação. Os serviços de comunicação e de sinalização urbana receberam atribuição de “ótima ou boa” de 87,91% e 88,38%, respectivamente. Os serviços oferecidos pelos aplicativos de transporte privado, como Uber e 99 Pop, também foram bem avaliados pelos turistas, registrando avaliação nos níveis “ótimo ou bom” num percentual de 85,61% do total. Por outro lado, o transporte público registrou uma queda na avaliação geral, com apenas 63,33% classificando como “bom ou ótimo”. Os serviços médicos e hospitalares atingiram 85,71% na classificação.

Em relação à acessibilidade às pessoas com deficiência, 76,19% não encontraram dificuldades, mas 23,81% consideraram as rampas de acesso com inclinação inadequada ou mal planejada, 14,29% criticaram a falta de acessibilidade às praias do Litoral Sul e de piso tátil nos pontos turísticos.

Pontos de melhorias apontados pelos turistas

Na pesquisa, os turistas puderam indicar quais os pontos de melhorias eles identificaram em sua visita à Região Metropolitana de João Pessoa. Entre eles, podemos destacar a falta de sinalização turística em João Pessoa e nas estradas do estado, apontada por 10,88% dos entrevistados; a sensação de insegurança nos bairros da cidade, sobretudo no Centro (4,58%); o tráfego intenso e por vezes confuso (3,3%) e assuntos relacionados à limpeza urbana (4,58%).

Metodologia

A Pesquisa Anual do Desempenho do Turismo na Região Metropolitana de João Pessoa foi realizada entre 2 e 11 de janeiro de 2023 com uma amostra aleatória de 698 turistas em diversos pontos onde existe a maior concentração de turistas neste período, como praias, aeroporto, rodoviária e pontos turísticos. É importante ressaltar que em algumas questões os entrevistados poderiam indicar mais de uma alternativa como resposta. Nesses casos, a soma dos percentuais das respostas, não permitiu a totalização, visto que ultrapassavam cem por cento das respostas.

